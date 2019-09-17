أخبار مصر | الري: استكمال مفاوضات سد النهضة نهاية سبتمبر الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الري: استكمال مفاوضات سد النهضة نهاية سبتمبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الري، مساء اليوم، عن تفاصيل اجتماعات "سد النهضة" الأثيوبي، التي ‎عُقدت يومي 15 و16 سبتمبر 2019 بالقاهرة، بحضور وفود أعضاء اللجان الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين.

وأضاف البيان أنه "على ضوء هذا التعثر، تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر 2019 لإقرار مواضع الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة".

وأكدت الري، أن "مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الأثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق فى أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة".