شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المحافظات استعدادًا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية في المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، خاصة في المدارس الإعدادية والثانوية، المقرر بدء الدراسة بها، السبت المقبل، بالتزامن مع بدء الدراسة لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس.

ففى الشرقية، أصدر المحافظ الدكتور ممدوح غراب تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة بالتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة المرافق وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهى المجاورة للمدارس، ومتابعة تسليم الكتب الدراسية على التلاميذ دون التقيد بسداد المصروفات، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية منهم.

وفى الدقهلية، انتقد المحافظ الدكتوركمال شاروبيم، إدارة مدرسة ميت الفرماوى التجارية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، وانفعل على المسؤولين خلال جولته بالمدرسة بعد اكتشافه تحطم المقاعد وسوء حالة الحمامات وعدم إجراء أعمال الصيانة البسيطة، وقال: «كنتم فين من أول الإجازة وباقى أيام على الدراسة».

وقررالمحافظ وقف وكيل المدرسة عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب التقاعس عن تنفيذ أعمال الصيانة والتأخر في طلب السلفة اللازمة، رغم التنبيه على ذلك من قبل مديرية التربية والتعليم والمحافظة.

وفى الإسكندرية، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم إن المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، اعتمد تنسيق المرحلة الرابعة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى ٢٠٠ درجة، بعد اكتشاف وجود نحو 2000 مكان شاغر في مرحلة الثانوى العام في 4 إدارات تعليمية في الإسكندرية هي إدارات وسط والجمرك وغرب وبرج العرب، مشيرًا إلى أن المحافظ اعتمد الالتحاق بفصول الخدمات ثانوى عام مسائية بالصف الأول الثانوى بنظام الخدمات بحد أدنى ١٧٠ درجة وفقاً للكثافة وطلبات أولياء الأمور.

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وفى كفرالشيخ، وقعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم مذكرة تسليم أصول مدارس التعليم المجتمعى من مؤسسة مصر الخير إلى المديرية من أثاث، ومقاعد، ودواليب، وأجهزة إطفاء حريق وخزانات مياه، ومواتير مياه ومناضد، وسبورات، وأجهزة لاب توب وأجهزة عرض لـ53 مدرسة على مستوى المحافظة، ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة لدعم مدارس التعليم المجتمعى، وهى منحة لا ترد.

وفى المنوفية، وافق المحافظ اللواء سعيد عباس على خفض مجموع القبول بالثانوى العام والرياضى على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة من 215 درجة إلى 210 درجات بجميع المدارس منخفضة الكثافة، حتى تستوفى العدد المطلوب في كل إدارة تعليمية.

وفى سوهاج، أعلن محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لـ22 مدرسة بقرى ومراكز المحافظة، قبل بدء العام الدراسى، بإجمالى تكلفة 3.7 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم توصيل خدمات الشرب والصرف الصحى لـ6 مدارس بمركز ومدينة طهطا، ومدرستين ومعهد أزهرى بمركز جرجا، ومدرستين ومعهد أزهرى بمركز البلينا، ومدرستين بمركز دار السلام، و3 مدارس بمراكز المراغة، وساقلتة، وسوهاج، إلى جانب معهد الفتيات الثانوى الأزهرى بحى ناصر بمدينة سوهاج.

وفى شمال سيناء، تفقد حسين عرادة، وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال مدير عام المديرية الدراسة في عدد من مدارس مدينة العريش، وأكد انتظامها في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.

من ناحية أخرى، وافق المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة على خفض درجات القبول في عدد من مدارس التعليم الثانوى الفنى على مستوى المحافظة، حيث تم خفض درجات القبول في مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات لـ١٩٠ درجة، ومدرسة الشهيد محمد سليمان التجارية لـ١٧٠ درجة، ورمانة الثانوية التجارية المشتركة ومدرسة العريش الثانوية المعمارية لـ١٦٥ درجة.

وفى بنى سويف، اعتمد المحافظ هانى عبدالجابر البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم، والنائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، والذى بمقتضاه يساهم النائب مع المديرية في سد النقص في مدرسى مواد اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم في مدارس سمسطا، الذين يصل عددهم إلى 200 معلم، من خلال توفير مستحقاتهم بداية من أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام الدراسى وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ بنود البروتوكول، واختيار المعلمين الجدد للتخصصات المطلوبة وفقاً للمعايير العلمية وشروط وضوابط وزارة التربية والتعليم.