شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3500 لتر مواد بترولية مهربة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت حملة من مباحث ومديرية التموين بالإسكندرية، أمس، من ضبط ٣٥٠٠ لتر مواد بتروليه عبارة عن ١٠٠٠ لتر كيروسين و٢٥٠٠ لتر سولار، قبل محاولة تهريبها، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها، كما تم تحرير محضر تهريب ٤١ شيكارة دقيق بإجمالى وزن 2 طن و50 كيلوجرام قبل تهريبها من المخابز.وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الحملة تأتى فى إطار تشديد الرقابة على أموال الدعم وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى تم ضبطها.

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