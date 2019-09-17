شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية على محطات الوقود في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع إدارة تموين الحسينية حملة تفتيش على محطات الوقود والمحال التجارية والمخابز والتجار التموينيين، وذلك فى إطار حملات التفتيش على الأسواق لضبط حركة البيع والشراء وإحكام السيطرة على الأسعار وتطبيق القانون على المخالفين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2000 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات تعمل بدون ترخيص، كما تم تحرير محاضر لـ«محل بقالة ومحل أعلاف وشركة أنظمة رى» تعمل أيضا دون ترخيص، وتحرر 16 محضرا لأصحاب محال مبيدات وبقالة وأدوات صحية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم ممارسة النشاط.