شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» تعلن جاهزيتها لمواجهة السيول.. و«مطروح» تتابع «المخرات» ميدانيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت محافظة البحر الأحمر عدة إجراءات لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث جهزت عددا من مخرات السيول والبحيرات والسدود.

وقال المحافظ اللواء أحمد عبدالله إن الإجراءات تأتى ضمن الخطة التى وضعتها وزارة الرى بالتنسيق مع المحافظة وإدارة الأزمات.

وأضاف «عبدالله»، فى تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ بحيرة صناعية بوادى الدرب برأس غارب، مشيرا إلى أن سعة البحيرة الصناعية تفوق المليون متر مكعب من مياه السيول، وتسهم فى حماية وسط وجنوب المدينة من أخطار سيول وادى الدرب.

وأشار إلى أن أعمال الحماية من أخطار السيول شملت إنشاء 10 سدود ركامية، و6 بحيرات و6 حواجز ترابية خلف البحيرات وإنشاء حائط توجيه دبش.

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وكلف المحافظ رؤساء المدن وإدارة الأزمات وقطاع المياه الجوفية، ومسؤولى الطرق والكبارى بالمرور على كبارى ومخرات وبرابخ السيول، لإزالة أى عقبات تواجه الاستعداد للسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وقامت لجنة فنية تضم ممثلين عن قطاع المياه الجوفية وهيئة الطرق والكبارى وإدارة الأزمات ومدير عام مركز الأزمات بالديوان العام، بالعمل فى المرور والتفتيش على جاهزية مخرات السيول والبرابخ بمدينة القصير. وقامت اللجنة بالمرور على كافة مخرات السيول والبرابخ، بداية من الكيلو 40 شمالا حتى الكيلو 50 جنوبا بمدينة القصير وتمت معاينة البرابخ الموجودة على جانبى الطرق على أرض الواقع.

وقامت اللجنة بإعداد تقرير عن حالة السدود وحالة كل بربخ، حيث تضمن التقرير جاهزية مبنى الإغاثة وتواجد كافة المستلزمات بالمخازن استعدادا لحدوث السيول.

وقال اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، إن المحافظة استعدت لاستقبال موسم الشتاء من خلال الانتهاء من إنشاء وتجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.

وفى مطروح، تفقد المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم هيثم عبدالهادى، المستشار العسكرى للمحافظة، مخرات السيول بمنطقة غرب الكيلو 4 والمتضررة العام الماضى من السيول للاطمئنان على اتخاذ جميع الإجراءات لتفادى أى سلبيات، حفاظا على أرواح المواطنين ومنع الإضرار بالممتلكات.

وتفقد السكرتير العام منطقة مخرات وادى إسماعيل، ومخرات وادى تويوع، مع مسار مجرى السيول والسدود المقامة، ووجه مجلس المدينة لمتابعة مسار المجرى حتى نهايته للوقوف على أى منحنيات أو تراكمات ترابية أو إنشاءات أو تعديات جديدة على طول المسار بما يحقق اتجاه المياه فى مسارها الطبيعى دون الإضرار. وتفقد «أبوغنيمة»، أعمال السدود بوادى إسماعيل التى أقيمت العام الماضى، بتكلفة 320 ألف جنيه للتقليل من أخطار السيول بجانب المنطقة السكنية، واستمع لشرح من جهاز تعمير الساحل الشمالى، حول مقترح إقامة سد تخزينى كبير بوادى تويوع، الذى تجمعت فيه كميات من الأمطار العام الماضى بنحو 600 ألف متر مكعب، لتحقيق الاستفادة منها وتقليل أخطار انحدار مياه الأمطار نحو الكتلة السكنية. واجتمع السكرتير العام مع اللجنة المشكلة لمواجهة أخطار السيول لمراجعة الاستعدادات العملية لكافة العناصر والجهات المعنية والمعدات المشاركة فى التعامل مع تراكم مياه الأمطار وكذلك مراجعة مخرات السيول التى تم تطهيرها مع بداية موسم الشتاء خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانى. وقرر، خلال الاجتماع، عمل نموذج محاكاة عملية لكيفية التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة والوقوف على مدى جاهزية جميع المعدات والمركبات المشاركة لمواجهة مخاطر السيول.