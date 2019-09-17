شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «طارق 50» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود «طارق 50» الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، والذى يأتى في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة في أثناء رفع درجات الاستعداد القتالى ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرّك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة وظهر خلالها مدى الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة، باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات بأنظمة «المايلز».

والتقى «فريد» عددا من مقاتلى المنطقة بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وبدأ حديثه بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، ونقل للمقاتلين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لدورهم البطولى في حماية مقدرات الوطن.

وأدار «فريد» حوارًا مع المقاتلين، استمع خلاله لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، وشدد على ضرورة الوعى الكامل لتفهم جميع القضايا المطروحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.