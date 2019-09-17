شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبدأ تسويات «دعم المصدّرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة «تكسر» الإجراءات البيروقراطية التي مرّت عليها عشرات السنين، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، حيث شكلت لجنة لدراسة تيسير الإجراءات الـ17 الخاصة بالتصدير لتيسير كل خطوة على حدة قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف «مدبولى»، في مؤتمر صحفى عقب تفقده عددًا من المصانع بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، أمس، أن الحكومة «تقف في ظهر القطاع الخاص» من خلال عدد من الإجراءات لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، حيث ستعلن في وقت لاحق- مع مثول الجريدة للطبع- عن بدء التسويات الخاصة بدعم المصدرين، حيث سيتم صرف 10% من المتأخرات منذ عام 2013، وهناك تحفيز أكبر لمن سيقوم بإجراء توسعات، مشددًا على أن الصناعة هي الأمل، ضمان استمرارية التقدم وتعميق الصناعة الوطنية مسألة حياة أو موت.

وتفقد الدكتور مدبولى المنطقة الحرة في مدينة نصر بعد انتهاء أعمال تطويرها، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تجول في مركز خدمات مستثمرى المنطقة الحرة، ويضم ممثلين عن الجمارك وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، والذى تم إنشاؤه لتبسيط وتيسير كل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار السعى لربطه مع المركز الرئيسى لخدمات المستثمرين.

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وأشاد «مدبولى» بالجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية في المنطقة الحرة وتجهيزها وفقًا لأحدث النُظم العالمية؛ ما سينعكس إيجابًا في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات، بما يُيسر عمل المستثمرين في إطار دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع الشركة المصرية العالمية للمنسوجات «طاى»، ويبلغ حجم استثماراته 11 مليون دولار، وحجم صادراته الخارجية خلال العام المالى السابق 8 ملايين دولار، ونجح في توفير 1279 فرصة عمل، كما تفقد مصنع شركة «ليونى وايرانج سيستمز ايجيبت»، المتخصص في صناعة الأنظمة السلكية والكهربائية للسيارات، ويقدر حجم استثماراته 74 مليون دولار، وصادراته الخارجية خلال العام المالى السابق نحو 154 مليون دولار، ويسهم في توفير 5 آلاف فرصة عمل.

كما زار مصنع شركة «اتلانيك اندستيريز» للمشروعات الغازية، ويبلغ حجم استثماراته 158 مليون دولار، وحجم صادراته العام المالى السابق 419 مليون دولار، ويوفر 306 فرص عمل، كما تفقد مصنع شركة «صحارا للطباعة»، وحجم استثماراته 11 مليون دولار، وصادراته العام المالى السابق 6 ملايين دولار، ويوفر 352 فرصة عمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المناطق الحرة تشهد عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عامًا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم البدء بالمنطقة الحرة في مدينة نصر بإحلال وتطوير البنية الأساسية والمرافق وتطوير الخدمات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية في التسهيل على المستثمرين.

وتابعت الوزيرة أنه يتم حاليًا تطوير البنية الأساسية في باقى المناطق الحرة؛ خصوصًا في محافظتى الإسكندرية وبورسعيد، كما تجرى حاليًا عملية ميكنة إجراءات العمل بكل المناطق الحرة لربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة وإحكام الرقابة على المشروعات؛ لمنع أي محاولة للتهريب ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.