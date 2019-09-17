شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح المصري يحصل على جائزة المشاركة المميزة بمعرض Leisure السياحي بموسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات الدورة الـ25 لمعرض Leisure – Otdykh السياحى الدولى، الذى أقيم بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة 870 عارضا من ٥٠ دولة حول العالم، وزار المعرض حوالى ١٧ ألف زائر.

وحصل الجناح المصرى على جائزة المشاركة المميزة فى المعرض، وقام بتسلم الجائزة السيد محمد عبد الغنى، ممثل الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمعرض، وكان السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو، قد افتتح الجناح المصرى بمشاركة وفد من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وكان قد تم تزويد الجناح المصرى المشارك بالمعرض بتقنيات تكنولوجية حديثة، حيث تم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة مثل مرسى علم، شرم الشيخ، الغردقة، سيوة، الأقصر، أسوان، وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة، كما تمت الاستعانة بشاشات تفاعلية تحتوى على صور ومعلومات عن هذه المقاصد السياحية باللغة الروسية، بالإضافة إلى استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضى تحتوى على صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة.

وقد تم وضع لوحة إعلانية للمتحف المصرى GEM 2020 فى واجهة الجناح المصرى المشارك بالمعرض.

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وحظى الجناح المصرى بإعجاب زائرى المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية بالجناح وبموسيقى الهارب.

وخلال فعاليات المعرض تم عقد عدة لقاءات مهنية، حيث تم عقد اجتماع مع ممثلى اتحاد شركات السياحة الروسية ATOR، والذى تم خلاله الحديث عن الزيادة التى تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق المصدرة للسياحة، بالإضافة إلى التأكيد على استعداد مصر لعودة حركة الطيران العارض من السوق الروسية.

وتم عقد عدة لقاءات مع العديد من منظمى الرحلات الروس، حيث تم الاستماع إلى رؤيتهم المستقبلية وخططهم للترويج للمقصد المصرى بعد عودة الطيران العارض بين البلدين.

وفى سياق متصل، تم عقد عدة لقاءات إعلامية مع ممثلى الصحف المهنية والسياحية، مثل Tourprom وProfi Travel، حيث تناولت هذه اللقاءات الإشارة إلى الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة السياحة، والتى تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج السياحى لمصر، ومحاور الحملة الترويجية لمصر P2P» People 2 People»، والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020 والترويج للمواقع السياحية المختلفة.

وتناولت هذه اللقاءات أيضا الحديث عن محاور التنمية السياحية الجديدة بالساحل الشمالى ومنطقة العلمين الجديدة كإحدى المناطق السياحية الواعدة فى مصر.