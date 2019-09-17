شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لتنمية مهارات العاملين بوحدات حقوق الإنسان بـ«التنمية المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التنمية المحلية برنامجا تدريبيا، أول الأسبوع الجاري، ويستمر حتى الخميس المقبل، لتنمية مهارات وصقل خبرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان بالوزارة والمحافظات، من رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والديوان العام للوزارة، وتعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في هذا المجال.

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وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، أمس، إن البرنامج التدريبى يتضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل، يلقيها مجموعة من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعميد كلية الدراسات والاقتصاد بجامعة قناة السويس، مشيرا إلى أن المحاضرات وورش العمل تدور حول المكون القانونى لحقوق الإنسان والإدارة المحلية، ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وتطبيقات حقوق الإنسان في الإدارة المحلية والمشكلات التي تعوق الحماية الداخلية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان على المستويين المحلى والدولى والمؤسسات المعنية بها.

وأضاف أنه سيتم أيضاً مناقشة الارتباط القيمى بين التنمية وحقوق الإنسان وسبل تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء وحدات حقوق الإنسان في مختلف المحافظات كان الهدف منه المساهمة في سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها، تعزيزاً لاحترام حقوق المواطنين.

وكان وزير التنمية المحلية أصدر قراراً بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، برئاسة اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، وتختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.