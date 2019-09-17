شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو ستيت» يبحث استيراد الماعز والأغنام من البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائى البرازيلية، تريزا كرستينا، والوفد المرافق لها، لبحث التعاون الزراعى بين البلدين وخاصة في مجال حركة الصادرات الزراعية.

Advertisements

وبحث «أبوستيت»، مع نظيرته البرازيلية استيراد الماعز والأغنام البرازيلية ذات الجودة العالية وذلك بعد فحصها جيدة لضمان خلوها من الأمراض وعدم دخولها البلاد إلا بعد استيفاء اشتراطات الحجر البيطرى المصرى بالإضافة إلى تنظم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل في مواعيد لا تؤثر على المنتج المصرى وبعد استيفاء شروط الذبح الحلال طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

كما تطرقت المباحثات لفتح الأسواق البرازيلية للمنتجات الزراعية المصرية، خاصة العنب والثوم والموالح، حيث أكدت وزيرة الزراعة البرازيلية أنه في القريب العاجل يتم استيراد العنب المصرى، وخلال شهر نوفمبر المقبل، سيتم ارسال بعثة فنية برازيلية لمصر للتفاوض النهائى حول استيراد الموالح المصرية.

وقال الوزير إنه بحث مع نظيرته البرازيلية سبل تكثيف التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى والحيوانى بين البلدين وكيفية تعزيز حركة الصادرات والواردات للحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى بين الجانبين، ودراسة مقترح لإنشاء شركة برازيلية لتصنيع اللحوم مقرها بمصر مرحبا بإنشاء مثل هذه الشركة التي تتطلب دراسة جيدة من حيث اللوجستيات واختيار الموقع والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.