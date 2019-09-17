شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عمداء بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية و«السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية وقناة السويس، وذلك في إطار استعدادات الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019- 2020.

وقال «عبدالغفار» إن التعيينات الجديدة شملت الدكتور محمد السطوحى عميدًا لعلوم عين شمس، والدكتورة سلوى رشاد عميدًا لألسن عين شمس، والدكتورة أمانى عبدالحميد عميدًا لعلوم الإسكندرية، والدكتور عادل عبدالهادى عميدًا لعلوم المنوفية، والدكتورة داليا منصور عميدًا لطب بيطرى قناة السويس.

وناقش وزير التعليم العالى تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مشترك في مجال الإلكترونيات والاتصالات والكمبيوتر والمعلوماتية والطاقة المتجددة مع جمعية الإمارات للإبداع، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية وتأسيس شراكة دائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون في مجالات الإبداع والابتكار والتسويق والترويج لأنشطة كل جهة لدی الطرف الآخر، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتمكين أفراد المجتمع في مجال ريادة الأعمال من خلال الاستشارات والبرامج التأهيلية التي من شأنها تعزيز دور الشباب في مجتمع الأعمال.. كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية الدولية في مجال الإبداع والابتكار، فضلًا عن دعم المواهب والإبداعات الوطنية والاستفادة من الخبراء والباحثين لدی الطرفين، وتنفيذ المشروعات البحثية وعقد الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

Advertisements

وأنهت جامعة عين شمس استعداداتها للعام الجامعى الجديد 2019- 2020، والمقرر انطلاقه السبت المقبل 21 سبتمبر الجارى. وأكد الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعى للطلاب، مع التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول للدراسة، بالإضافة إلى صيانة كافة القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة التعليمية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الحرم الجامعى من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية.

وقال الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة، إن الكلية قامت بإحلال وتجديد قاعات الدراسة بالدور الأول مبنى (د)، بتكلفة مليون ومائتى ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد إدارة الخريجين بتكلفة 630 ألف جنيه، وإنشاء مدرج بالقسم الفرنسى بتكلفة 320 ألف جنيه، وإنشاء وحدة التطوير المهنى UCCD بتكلفة 470 ألف جنيه، والانتهاء من إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية بتكلفة 450 ألف جنيه، كما تم تحديث وحدة التصحيح الإلكترونى من خلال تزويدها بأجهزة حديثة بتكلفة بلغت 2 مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات لمبانى وطرقات الكلية، وكذلك مداخل الكلية والقاعات المختلفة بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه. في سياق متصل، شارك الدكتور خالد عبدالغفار، أمس، في فعاليات منتدى الابتكار التقنى في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٢٠١٩، والمنعقد حاليا في سلطنة عمان خلال الفترة من ١٥-١٧ سبتمبر الجارى.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان (قيادة الابتكار والتعليم العالى)، استعرض الوزير رؤية وزارة التعليم العالى في مصر تجاه تحول الجامعات المصرية إلى مؤسسات ذكية خلال عامين.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب تطوير البنية المعلوماتية الحالية بالجامعات، وهو ما يتحقق حاليا من خلال تحديث مراكز بيانات الجامعات، وإنشاء مراكز اختبارات، ورفع سرعة الإنترنت، وتوصيل كل كليات ومؤسسات الجامعات بخطوط ألياف ضوئية.

وأكد «عبدالغفار» أهمية الجامعات الذكية التي تجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية من خلال توفير بيئة تعليمية غنية تمكن من مشاركة الطلبة والتواصل فيما بينهم ومع أعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في تشجيع الطلاب على استخدام المعرفة من أجل الابتكار وليس تلقيها فقط. وأشار إلى بدء تشغيل تطبيق «ادرس في مصر» على الهاتف الذكى، والذى يتضمن بيانات كل مؤسسات التعليم العالى في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى، موضحًا أن التطبيق يهدف إلى دعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، خاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور في معرفة الجهات التعليمية والتخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعى التي يمكن الالتحاق بها، ويأتى ذلك في إطار استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إيجاد وسائل مبتكرة لجذب الوافدين للدراسة في مصر.