شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرعى إطلاق الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد (2020 - 2030)، على المستوى الدولى - والذى ينظمه القطاع الاجتماعى بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الوزارة، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة، ومنتدى الأمم المتحدة السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، 24 سبتمبر الجارى، فى نيويورك، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام مصر بدعم العمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات المانحة، لتنفيذ هذا الإطار الاستراتيجى الطموح.

وأعربت «غادة»، خلال كلمتها فى تدشين المؤتمر، أمس، عن حرصها الشخصى على المشاركة فى حفل الإطلاق الإقليمى للإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد (2020 – 2030)، إيمانًا منها بأن تنفيذه يعد انعكاسًا إيجابيًا على حياة المواطن العربى، وتعزيزًا للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، منوهة بأن إطلاق هذه الإطار الاستراتيجى العربى الهام من مصر يأتى للتأكيد على التعاون فى إطار مجلس الشؤون الاجتماعية العرب، والذى تتولى رئاسته فى دورته الحالية ورئاسة مكتبه التنفيذى، من أجل إدماج جميع الفئات الضعيفة فى المجتمع، وفى مقدمتها الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، وبما يزيد من تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم فى المجتمع.

وأضافت «غادة» أن تنفيذ هذا الإطار يتطلب تعاونًا من القوى المجتمعية كافة، ومن خلال تحديد واضح للأدوار، وبشراكة جادة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والإعلام وما يمثله من دور هام فى هذا المجال، مردفة: «ورشة العمل حول المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية، والتى تبدأ أعمالها بعد جِلسة الإطلاق وتستمر ليومين، تعد أول الأنشطة التنفيذية التى تأتى ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجى، الأمر الذى يُمكّن دولنا العربية من اتباع أحدث نظم وأساليب المتابعة المرقمنة.