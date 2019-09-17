شكرا لقرائتكم خبر عن «جلوبال ماركت»: جائزة التميز لـ«السياسات المالية والدين العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، فريق عمل وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، لإسهامه في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالتعاون المثمر والبنّاء مع صندوق النقد الدولى، كما كرّم فريق عمل وحدة إدارة الدين العام؛ باعتباره الأفضل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالى الماضى، حسب شهادة مؤسسة «جلوبال ماركت» المسجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنحهما شهادات تقدير، لتحفيزهما على مواصلة التميز.

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وقال «معيط»، خلال حفل التكريم، أمس، إن الكوادرالبشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وإن كبرى المؤسسات الدولية والجامعات العالمية ترتكز على دعائم بشرية مخلصة استطاعت بناء قدراتها وتنمية مؤسساتها حتى صارت تُحَّلق في سماء العالمية، لافتًا إلى اهتمامه الكبير بإتاحة فرص تدريبية لتطوير قدرات العاملين بالوزارة، بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه في خدمة وطنهم.

وأضاف «معيط» أن هذه النخبة المتميزة من الكفاءات الشابة النابهة أسهمت بشكل فعَّال في النجاحات التي حققتها مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى نال تقدير المؤسسات الدولية وتصدر اهتماماتها، وبعث برسالة لمجتمع المال والأعمال بأن هذه الدولة استطاعت بقيادتها السياسية الحكيمة تحويل التحديات إلى فرص واعدة للبناء والتعمير والتنمية، وأنها تمتلك إلى جانب موقعها الجغرافى الاستراتيجى بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة، منوهًا بأن «جلوبال ماركت» المسجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين اختارت «الدين العام» لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما استوجب توجيه التحية والتقدير لهذا الفريق المتميز.

وأشاد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، بنجاح منظومة العمل بروح الفريق الواحد التي حظى أداؤها بشهادات دولية، سواء في وحدة السياسات المالية الكلية، أو في وحدة إدارة الدين العام.