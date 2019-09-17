شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار الحمل: 21/3 إلى 20/4 تستطيع أن تكون مسليا جداً وتقنع الجميع وتجعلهم يحبونك أكثر مما تتوقع.. لديك طاقة إيجابية تنعكس على من حولك. الميزان : 21/9 إلى 20/10 كلما تواجدت مع أفراد متحمسين وإيحابيين ولديهم نية تحقيق الهدف تفاعلت بكفاءة وأضفت لمصالحك. الثور : 21/4 إلى 20/5 تحركات فلكية تزحم حياتك الاجتماعية وتبدو مزدحما ومشغولا وربما تقصر فى حياتك العائلية. العقرب: 21/10 إلى 20/11 قد تعيش تقدما مستقرا فى مشروع كنت تحلم به، أنت تتميز بالتخطيط للمستقبل وربما تجنى أرباح إحدى الخطط. الجوزاء: 21/5 إلى 20/6 قد تشعر بتقصير ممن كنت تتوقع منهم الكثير.. استخدم أسلوبا دبلوماسيا لعرض ذلك، ربما هناك أسباب لا تعرفها. القوس: 21/11 إلى 20/12 Advertisements المريخ يدعم قدراتك فى الإقناع وربما يتهمك البعض بالإصرار والتطلب إلا أنك تأخذ ما تريد. السرطان: 21/6 إلى 20/7 عطارد فى بيتك الثامن، وهذا قد يجعلك تسقط الحوارات الممطوطة وتطرق على الهدف مباشرةً وهذا ليس بأسلوبك. الجدى: 21/12 إلى 20/1 الزهرة يدعم ارتباطك بالأسرة والبيت وأموره وواجباته وتشعر باحتياج لهذا الدفء. الأسد: 21/7 إلى 20/8 القمر فى برجك، وهذا يجعل الأمور تسير بتناغم وتتسهل أشياء كثيرة وتشعر برضا نفسى. الدلو: 21/1 إلى 20/2 من الحكمة ترك المشاكل وحلها طالما لست فى حالتك الذهنية أو النفسية المستقرة، خاصة أن القمر منخفض. العذراء: 21/8 إلى 20/9 كلما أقنعت نفسك بأنك مرهق ومريض زاد هذا الإحساس وكلما انتعشت وانطلقت تحسنت صحتك. الحوت: 21/2 إلى 20/3 الوقت مناسب حتى تركز على أمورك المالية، عليك أن تختبر وتراجع وضعك المالى، أمورك العاطفية إيجابية.

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