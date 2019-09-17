شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: السيسي أول رئيس مصري يأتي بإرادة شعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد أول رئيس يأتي بإرادة شعبية.

وأضاف رزق خلال لقاء إعلامي: «الرئيس الأسبق محمد نجيب تولى الحكم بانقلاب عسكري تحول إلى ثورة شعبية بعد مرور 48 يومًا، وحينما تولي جمال عبدالناصر الحكم، كان هناك غضب كونه أطاح بنجيب، قبل أن تنمو زعامة عبدالناصر»، مشيرا إلى أن الرئيسين السابقين محمد أنور السادات، ومحمد حسني مبارك قوبلا بـ«نكت» شعبية ساخرة، ثم جاء الرئيس المعزول محمد مرسي وتعرض لسخرية من جميع الطوائف.

وأردف «الرئيس السيسي رفض الترشح للرئاسة، والشعب طالب بالنزول إلى الانتخابات»، مشيرًا إلى أن السيسي فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة تخطت 96%.