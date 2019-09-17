شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: مصر كانت على شفا الانهيار مع بداية حكم السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الدولة المصرية كانت على شفا الانهيار في بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

وأضاف خلال لقاء إعلامي: «الرئيس السيسي بدأ مرحلة ترسيخ أعمدة الدولة، مرورا بالإصلاح الاقتصادي وتطوير التعليم، والبرامج الصحية».

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وتابع: «مصطلح الإصلاح السياسي لا يعني مصالحة مع القتلة ومسممي عقول الجماهير»، معلقا: «من المستحيل التصالح مع الإخوان.. والشعب لن يسمح بعودتهم».

وتساءل: «كيف يكون هناك حرية لأعداء الحرية وقتلة المدنيين، لماذا لا نتذكر ماذا حدث قبل 30 يونيو من قبل الإخوان وقواعد السلفيين».