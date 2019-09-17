أخبار 24 ساعة.. الصحة: 15344 خط ساخن جديد لمشروع التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، وفيما يلى أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة غدًا موقع التنسيق يغلق خدمات الثانوية العامة 2019 التعليم: 650 طالبا تقدموا لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور وغدا بدء اختبارهم Advertisements منظومة التأمين الصحى: المركز الصحى ببورسعيد يخدم 10 آلاف أسرة الصحة: 15344 خط ساخن جديد لمشروع التأمين الصحى الشامل التموين: مؤتمر "نابولى - القاهرة" يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين الزراعة: ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر المصدرة من60 الى لـ 1050 يوميا ننشر توصيات المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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