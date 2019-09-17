شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة القومية للزلازل: هزة أرضية على بعد 140 كم من جنوب العريش بقوة 3.7 ريختر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل فى الساعة العاشرة وخمسة وثلاثون دقيقة صباحًا من يوم الإثنين 16 سبتمبر الجارى هزة أرضية على بعد 140 كم من جنوب شرق العريش.
وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له، مساء اليوم، إن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.7 على مقياس ريختر، على خط الطول 34.34 شرق، وخط العرض 29.96 شمال.
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