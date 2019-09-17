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والدة محمد على فى رسالة صوتيه له: "أنت هربان.. ودعوة منى تطيرك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، رسالة صوتية رسالة صوتية لوالدة المقاول محمد على، تهاجمه وتطالبه بإعادة حقوقها وحقوق شقيقه "إبراهيم".

وقالت والدة المقاول محمد على فى الرسالة الصوتية: "يارب تكون مبسوط، كدا فى بتاعتك دى.. طيب ياعم قبل ما تركب الطيارة وتروح وتأكل وتشرب أعرف إن دعوة من أمك تطيرك.. خليك فاكر إن اى حاجة بتحصلك منى أنا ومن دعوتى عليك".

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وواصلت: "كفاية إنك سبت البلد ومشيت وهربت.. أنت هربان، لأنك حسيت وعرفت إنك مالكش قيمة هنا وسط الناس من اللى بتعمله، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم، وأبعت لأمك حقها عشان ربنا يمكن يغفر لك.. يابنى أعرف إن فيه ربنا اللى يحاسب.. الله يخرب بيتك عندك عيال".

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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