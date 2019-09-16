شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإيطاليا توقعان خطاب تفاهم مشترك لدعم مجالات التعاون في التجارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت مصر وإيطاليا خطاب تفاهم مشترك في مجالات التعاون والتدريب وبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة، حيث وقع عن الجانب المصرى الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد إول وزير التموين- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعن الجانب الإيطالي انتونولا تشارميلا رئيس القطاع الدولي للبرلمان بمقاطعة كامبانيا.

وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، في بيان، الاثنين، إن مؤتمر التجارة الأول «القاهرة- نابولي» يأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات .

وأضاف أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية وهو ما تشهد عليه اللقاءات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإيطالي، واللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي التي تمت على هامش قمة دول الـ١٠ باليابان الشهر الماضي.

وشدد الوزير على عمق العلاقات مع الجانب الإيطالي، والذي يتمثل في استثمارات وتعاون مع إيطاليا على جميع المستويات، فعلى مستوى قطاع وزارة التموين نتعاون مع شركات إيطالية في إنشاء صوامع الغلال، كما أنه يوجد أكبر تعاون بين الحكومتين المتمثل في شركة إيني التي تعمل في مشروع حقل ظهر بالبحر المتوسط، وقال إن قطاع التجارة من القطاعات الحيوية الهامة حيث أبدت الشركات الإيطالية رغبتها في فتح استثمارات في مصر، منها إنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية في مصر.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين- رئيس جهاز التجارة الداخلية- إن اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين في اليوم الأول للمؤتمر شهدت اهتماما كبيرا من الجانب الإيطالي ورغبته في إنشاء عدد من المشروعات في مصر في مجال السلاسل التجارية، وأيضا أبدت شركة مورينو المنتجة للقهوة رغبتها في الاستثمار بمصر وفتح فرع جديد للشركة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمار المباشر إلى مصر يستهدف في المقام الأول المستهلك المصرى ويفتح المجال أمام التنافس بين الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق المصرية بما يعود بالنفع على المستهلكين ويساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

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وأعرب السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، عن سعادته بالاهتمام الكبير من الجانب الإيطالي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، حيث شهدت الزيارة عددا كبيرا من اللقاءات الثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أبدت الشركات اهتمامها بفتح أسواق جديدة في مصر في قطاع التجارة والاستثمار في المراكز اللوجستية.

وذكر أن هذا الاهتمام يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، أكد جوزيه رومانو، رئيس الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، على عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن مؤتمر التجارة الأول بين مصر وإيطاليا يأتي استكمالا للتعاون بين البلدين الكبيرين، وسوف يكلل هذا التعاون قريبا إلى مشروعات مشتركة بين البلدين حيث تشارك بالكونفيدرالية أكثر من ٣٠٠ شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين وهذا يفتح المجال أمام هذه الشركات للاستثمار بالسوق المصرية ويساهم بشكل كبير في تبادل ونقل الخبرات ويعزز التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا.

وقال الدكتور عيسي إسكندر، مقرر مؤتمر «القاهرة- نابولي»، إن زيارة وزير التموين والوفد رفيع المستوى على المستوى الرسمي والقطاع الخاص المصري، حيث شهد حضور ٦ من الشركات المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من الشركات الإيطالية برغبتها في الاستثمار في مصر.

وأضاف أن نجاح مؤتمر التجارة الأول بين البلدين يعكس اهتمام الدولتين بزيادة التعاون التجاري والاقتصادي، أيضا يؤكد دور مصر المهم والسياسة الحكيمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في مصر.

من ناحية أخرى، وفي إطار فعاليات مؤتمر التجارة الأول بين مصر وإيطاليا «القاهرة- نابولي» والذي تنظمه الكونفيدرالية الإيطالية الاقتصادية وتستضيفه مدينة نابولي التقى أمس عدد الشركات ورجال الأعمال بإيطاليا مع الوفد المصري المشارك برئاسة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث ناقشوا الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وسبل تدعيم العلاقات التجارية بين البلدين، والتقى وزير التموين بوفد شركة ميركيانو المتخصصة في إنشاء المولات والسلاسل التجارية، وتم عرض مشروعات الشركة حيث أبدت رغبتها في دراسة إنشاء سلاسل تجارية في مصر واستيراد جميع أنواع المجففات والفواكه من مصر، كما التقى د. على المصيلحي بوفد شركة مورينو التي تنتج القهوة الإيطالية وعرضوا إمكانية إنشاء فروع للشركة في مصر والتوسع في طرح منتجات الشركة بالسوق المصرية.

ويشهد المؤتمر توقيع مذكرة نوايا بين الحكومتين المصرية والإيطالية تتناول التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التأهيل الفني وتبادل الخبرات وتدعيم الاستثمار.