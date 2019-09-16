شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «الرقابة المالية»: مشروع قانون لتأمين المخاطر ضد الطلاق مّحل دراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يتم حاليًا وضع مشروع قانون جديد موحد لتأمين المخاطر ضد الطلاق، حيث إنه من ضمن أهدافه مد الحماية لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع التي تحتاج لرعاية تأمينية.

وأضاف عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المعروض على فضائية «TeN»، إن حالات الطلاق بلغت 211 ألف حالة خلال عام 2018، طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت حالات الزواج حوالي 887 ألف حالة.

واستكمل «عبدالمعطي»: إن المرأة في حالة طلاقها تنتظر لفترات طويلة حتى تحصل على حكم قضائي للحصول على حقوقها، موضحًا إنها خلال هذه الفترة الطويلة تكن في حاجة لمبالغ مالية للإنفاق، ومن هنا جاءت فكرة عمل وثيقة تأمينية ذات قيمة مالية موحدة لا تحتاج لأي إجراءات قانونية، تحصل خلالها المطلقة على مبلغ مالي بمجرد أخذها لوثيقة الطلاق.