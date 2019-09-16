شكرا لقرائتكم خبر عن "هنكمل مشوارنا معاك ياسيسى" مظاهرة مصرية على تويتر فى حب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "هنكمل مشوارنا معاك ياسيسى" التريند العالمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ردا على الشائعات التى انتشرت فى الآونة الأخيرة.



تريند

قال إمام، أحد النشطاء عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"من يسب الجيش أو الرئيس أو يسخر منهم تحت آى مزاعم هو خائن ولا يستحق العيش فى هذا البلد..مش عاجبك جيش بلدك غور فى ستين داهيه..الجيش المصرى هو السند لكل مصرى شريف بعد ربنا لينا جميعا.. وبكره تعرفوا.. لولا وجود جيشنا ورئيسنا القائد الشجاع كانت مصر ضاعت".



امام

بينما قال جمال سالم، عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "معك نعيش فى أمان.. أتذكر جيدا أواخر 2011 فى طريقى للسخنة قريبا من مدينتى وطلقات الرصاص على سيارتى من قطاعين طرق لولا ستر الله لكنت فى خبر كان.. الآن أعيش الأمان أنا وأهلى وشعب مصر والسياحة ومصر المكان..مع السيسى هنكمل المشوار ..ونعيش فى أمان..سير معك الرحمن".

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جمال سالم

وقالت مواطنة آخرى عبر حسابها الشخصى على "تويتر": "بصفتى مواطنة مصرية .. ثقتى التامة وتأييدى الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي..تحيا مصر".



بنت النيل

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب: "حالة التشكيك بدأت من فترة كبيرة حتى قبل السوشيال ميديا، وقلت الكلام ده قبل كده وأنا من الجيل القديم اللى ممكن يتكلم فى المواضيع دى، حالة الشك دى اتبنت فى جزء من المجتمع المصرى على مدى 50 سنة، فيه معانا ناس دائمًا بتشكك فى كل شئ، لو فيه فن يشككوا فى الفن وأهله، لدرجة أن دى أصبحت جزء من التركيبة، مش عاوز أقول النفسية، لكن بقى عندنا ميل وبتكلم على حالنا، بقينا ميالين أن إحنا نجلد أنفسنا بشكل أو بأخر".