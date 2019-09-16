حُكم ضد أحمد عز.. تأييد إلزامه بزيادة نفقة "توأم زينة" لـ30 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أيدت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الإثنين، الحُكم الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ30 ألف جنيه.

وقال معتز الدكر، محامي الفنانة زينة لمصراوي، إن الحكم الصادر نهائي ويشمل نفقة "مأكل وملبس" فقط دون المصروفات الدراسية.

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وكان محامي الفنان أحمد عز استأنف على قرار زيادة النفقة إلى 30 ألف جنيه وتم رفض طلبه بجلسة اليوم.

كانت الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها أحمد عز بنفقة طفليها عز الدين وزين الدين، بعدما قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد الحكم.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.