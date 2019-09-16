حاولت تهريب الهيروين لشقيقتها المحبوسة.. الحبس 6 أشهر لربة منزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بحبس ربة منزل 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه لمحاولتها تهريب مواد مخدرة لشقيقتها المحبوسة على ذمة قضية أثناء زيارتها في حجز قسم مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد، وعضوية المستشارين محمد أحمد وشريف محمد وأمانة سر أحمد رفعت.

وكشفت التحقيقات أن الحراسة المكلفة بتأمين زيارة المحبوسين داخل قسم شرطة بمصر الجديدة تمكنت من اكتشاف كمية من الهيروين المخدر بحوزة ربة منزل؛ أثناء محاولة تهريبها لشقيقتها المحبوسة على ذمة إحدى القضايا.