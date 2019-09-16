لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية بـ"صحراوي أسيوط" لرفع كفاءة الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي اعتبارا من الغد ولمدة 3 أشهر خلال تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق.

يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالبدء في أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق من خلال تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتقوية وإنشاء طريقي خدمة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي بدءا من تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم الصحراوي وحتى أسيوط بطول 220 كم، وتنفيذ نفق بمدخل ومخرج مدينة "ميدوم" بالكيلو 87.

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الأعمال عبارة عن إنشاء طريق خدمة يبعد عن الطريق الرئيسي من 7 لـ10 أمتار في الاتجاه القادم من أسيوط للقاهرة، والبدء في أعمال تنفيذ نفق سطحي بارتفاع 8 أمتار بمدخل مدينة ميدوم بالكيلو 85 كمرحلة أولى بالمشروع.

يستلزم الأمر تنفيذ تحويلة مرورية قبل المدينة على الطريق الرئيسي بنحو 500 متر للقادم من أسيوط اتجاه القاهرة عن طريق الميل يمينا للدخول للمدينة، وتنفيذ تحويلة مرورية للخارج من المدينة قبل الطريق الرئيسي بـ500 متر عن طريق الميل يمينا للخروج من الطريق الرئيسي دون التأثير على الحركة المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن أن مدة تنفيذ الأعمال 3 أشهر على أن تكون يوميا من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء اعتبارا من غد الثلاثاء.