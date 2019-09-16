مكافحة التهرب الجمركي تضبط مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة عبد الرازق منصور، من ضبط كمية من المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك- في تصريح اليوم الاثنين- إنه بناء على معلومات سرية بقيام أحد الفنادق بالقاهرة ببيع مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، تم تشكيل لجنة للتوجه للفندق، مضيفا أنه تم ضبط 92 زجاجة مشروبات كحولية أجنبية الصنع مختلفة الأحجام والأنواع والمناشئ، موضحا أن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عنها بلغت 3 ملايين و942 ألفا و100 جنيه.
وأشار المصدر إلى أن عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط.
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