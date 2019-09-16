جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية بـ 300 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد، محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح له اليوم الاثنين - إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من دبي ترانزيت الكويت القاهرة، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 2220 عبوة من السجائر الإلكترونية والزيوت الخاصة بها، مشيرًا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 300 ألف جنيه. وأشار إلى أن إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.​

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