وزير الشؤون الإسلامية بموريتانيا يزور مشيخة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الداه سيد أعمر طالب، وزير الشؤون الاسلامية والتعليم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء رحب وكيل الأزهر بالضيوف، مهنئا الشعب الموريتاني برئيسهم الجديد، محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن موريتانيا تحتل مكانة خاصة لدى شيخ الأزهر، ويعتز الأزهر الشريف بعلاقته القوية بها تعليميًّا ودعويًّا.

بحث اللقاء مذكرات التفاهم بين الجانبين فيما يخص تدريب الأزهر للأئمة الموريتانيين، والاستفادة من مؤسسة الأزهر الشريف تعليميا ودعويا لنشر الفكر الوسطي للإسلام.

من جانبه، أعرب الوزير الموريتاني عن سعادته بزيارة مشيخة الأزهر الشريف، موجهًا الشكر لهذه المؤسسة العريقة على دعمها الدعوي والتعليمي لموريتانيا، مشيدا بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في إرساء السلام العالمي والمساهمة في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام.