أمين عام دار الفتوى بأستراليا: الأزهر رمز الوسطية والاعتدال في العالم أجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الاثنين، الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى بأستراليا، خلال زيارته للقاهرة .

وقال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر الشريف يعمل على نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير، وإيضاح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، لحماية الشباب من الانسياق وراء الأفكار الضالة والمضللة، التي تنتهجها الجماعات الإرهابية باسم الدين، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم كافة سبل الدعم للأئمة والوعاظ بأستراليا عن طريق تدريبهم بأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والوعاظ.

من جانبه، أعرب الدكتور سليم علوان عن سعادته البالغة بزيارة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو رمز الوسطية والاعتدال في العالم أجمع، مشيدًا بدور أكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والوعاظ في صقل مهارات عدد ستة عشر من الأئمة والوعاظ في بلاده تم تدريبهم بالأكاديمية، وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية في فهم القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة.

وأعرب الدكتور علوان، على حرص بلاده على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي يتبناها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام، من خلال إنشاء الأزهر مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإنشاء فرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بأستراليا، لنشر صحيح الدين والوسطية.