حي الأميرية يبدأ حصر المباني المخالفة لاتخاذ الإجراءات ضدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن حي الأميرية، بدء حصر العقارات المخالفة بنطاق الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائي بعد انتهاء فترة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وطالب الحي، في بيان له اليوم، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح على العقارات المخالفة وفقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتابع الحي: "على من يرغب يتفضل بالتقدم بالحى التقدم بطلب التصالح وتقدير الرسوم المقررة عليه وفقا للقانون".

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وحددت محافظة القاهرة رسوم طلب التصالح بحيث تكون رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الاعمال المخالفة حتى 250 متر مربع يتم دفع 500 جنيه رسوم وأكثر من ( 250 م2 وحتى 500 م2 ) يتم دفع 1000 جنيه بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسوم ، أما أكثر من (3 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 ) ، يتم دفع 4000 جنيه رسوم وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم

ويرفق بالطلب المقدم المستندات المطلوبة والمعلنة مثل الرقم القومى وشهادات اثبات الملكية وتقرير استشارى معتمد يفيد سلامة العقار وتقارير اثبات المخالفة من قبل صدور احكام قانون التصالح.

وحدد الحي، 9 يناير 2020 آخر موعد لتسلم الطلبات.