مصر | نيابة العجوزة تأمر بحبس شبكة دعارة بالمهندسين 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة العجوزة تأمر بحبس شبكة دعارة بالمهندسين 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس أكبر شبكة دعارة مكونة من 25 فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد التحريض واستدراج الزبائن بأحد الفنادق بالمهندسين، لممارسة الدعارة لراغبي المتعة، بمقابل مبالغ مالية.

وكانت بدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع التشكيل العصابي، وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا أنهم ينشئوا صفحات على إحدى المواقع الإباحية، يقوموا من خلالها استدراج الزبائن، فيما يقوموا بالتحريض لممارسة الجنس.

وألقت مباحث الآداب، القبض على شبكة دعارة مكونة من 25 فتاة وتتراوح أعمارهم مابين ال19 عامًا وال 25 عامًا،ويقوموا بالتحريض للممارسة الجنس لراغبي المتعة، داخل إحدى الفنادق بالمهندسين، بالاضافة لانشاء مواقع إباحية عبر موقع الانترنت لاستدراج الزبائن.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات، قام أحد الاشخاص بالاتصال بأحد منهم لوقوعهم في الفخ، من خلالها تم ضبط الشبكة وهم يستدرجوا الذبائن للتحريض لممارسة الجنس، فيما تتفق كل منهما على مبالغ مالية مقابل قضاء ليلة حمراء، وقامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب ةوتم ضبط المتهمين والقبض عليهم، حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

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وأمرت نيابة العجوزة، في وقت سابق، حبس سيدة عشرينية، وتعمل مضيفة داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات للتحريض على الدعارة وممارسة الجنس.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر22 عامًا وتعمل مضيفة داخل إحدى الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وتم ضبطها داخل الفندق بمنطقة العجوزة.

وقام أحد الأشخاص بضبطها داخل الفندق تستدرج الذبائن للتحريض على ممارسة الجنس، فيما اتفقت معه أن الساعة ب 2000 جنية، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها، وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

ووقعت واقعة مماثلة أيضًا بمنطقة العجوزة، القبض على سيدة تدعى "ر.م" تبلغ من العمر27 عامًا وتعمل كوافيرة، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وتم ضبطها في إحدى الكافيات المشهورة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، فيما اتفقت معه أن الساعة ب 1500 جنية، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها.