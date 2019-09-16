مصر | عقب توليه رئاسة مجلس الدولة.. حسام الدين يعين المستشار طه جرسوع أمين عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب توليه رئاسة مجلس الدولة.. حسام الدين يعين المستشار طه جرسوع أمين عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، اليوم، قرار بتعيين المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، في منصب أمين عام مجلس الدولة، وقبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح عن الاستمرار في المنصب، ويعد ذلك أول قرار للمستشار "حسام الدين" عقب توليه منصبه الجديد.

ويعد ذلك القرار هو أول قرار يتخذه المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- تحت رئاسة حسام الدين، الذي أدى اليمين الدستورية صباح اليوم رئيسًا لمجلس الدولة لمدة 4 سنوات.

Advertisements

وفي يولية عام 2017، وتحت رئاسة المستشار السابق احمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، قرر المجلس الخاص، تجديد الثقة فى المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة والاستمرار فى منصبه أمينًا عامًا لمجلس الدولة.

وسبق أن أصدر المجلس الخاص قراره فى 1 يناير 2017 باختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة ليتولى رئاسة الأمانة العامة، وذلك بعدما قرر قبول استقالة الأمين العام الراحل وائل شلبى إثر اتهامه فى قضية الفساد والرشوة، حيث نال المستشار فؤاد عبدالفتاح ثقة أعضاء المجلس الخاص فى هذه الظروف الاستثنائية وقتئذ، لما يتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة يشهد بها جميع قضاة المجلس، ودأبه وحرصه على العمل بكل جدية وحزم.

عد رجل المناصب القضائية، حيث تم تعيينه بمجلس الدولة عام 1976 وشغل كافة الوظائف القضائية بالقاهرة والمحافظات ثم عمل بإدارة التفتيش الفني من عام 1996 حتى 2011 حيث شغل منصب أمين عام مساعد مجلس الدولى لشئون القسم القضائي حتى أول إكتوبر 2014، وتولى رئاسة إدارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صاحب العلاقات الطيبة في العمل يعرف عنه أنه صاحب علاقات طيبة، وهو ما حدث أثناء شغله مهام المستشار القانوني لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات منذ سنوات، وما يدل على تلك العلاقة الطيبة سرعة تهنئة قيادات ماسبيرو منذ دقائق للمستشار بمنصبه الجديد فور الإعلان عن اختياره. رجل محاربة الفساد في مجلس الدولة بجانب علاقته الطيبة في العمل كان له سمته البارزه في الإنضابط أيَضًا، فيتميز بانضباطه فى العمل والتزامه بكل القوانين واللوائح التى توجد فى المجلس، لكن طيبته لم تمنعه من التحلي بصفة الشدة فى التعاملات والصرامة، كما أن يضع الله أمام أعينه، ومن الأقوال المتداوله عنه في مجلس الدولة إنه رجل محاربة الفساد. رجل مجلس الدولة في كل وقت دائمًا عندما يحتاجه مجلس الدولة يجده، ففي أكتوبر 2015، أصدر المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة قرارًا بندب المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس المجلس للعمل بالتفتيش الفني إلى جانب عمله، واستند القرار إلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية أعلى سلطة بمجلس الدولة بندب المستشار "فؤاد عبدالفتاح" بالإضافة إلى عمله كرئيس لإدارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.