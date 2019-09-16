مصر | استمرار حبس عامل وشقيقه بتهمة قتل حداد بسبب خلافات مالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عامل وشقيقه بتهمة قتل حداد بسبب خلافات مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل وشقيقه 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل حداد بسبب خلافات مالية فى منطقة حلوان.

كما أمرت النيابة فى وقتسابقبتشريح جثة المجنى عليه وإرسال تقرير عن سبب الوفاه وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما تبين من مناظرة النيابة للجثة انها لشاب عشرينى العمر وبها عده طعنات بالرقبة والصدر أدت إلى وقوف الأجهزة الحيوية بالجسم ووفاته فى الحال.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة حلوان، أخطارا من مستشفى حلوان العام، يفيد بوصول "محمد. ع" 25 سنة، حداد، بوصوله جثة هامدة، نتيجة لإصابته بمجموعة طعنات نافذة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوه من القسم لفحص البلاغ،

وبسؤال والد المجنى عليه، اتهم كلًا من محمود. ا، وعبد الفتاح. ا، وأشقاءه رمضان، وإبراهيم، جميعهم يقيمون بنفس منطقة القتيل، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم. وتم ضبط المتهم الثاني، وجارٍ ضبط الآخرين.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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وحدد قانون العقوبات الأحكام الخاصة بجرائم القتل العمد موضحا عقوبتها خاصة في حالة الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم اذا توافر وجوده.

ونص قانون العقوبات أيضا أن كلا من جرح أو ضرب أخر عمدًا ولم يقصد قتله ولكنه أدى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

التحقيق في مقتل شخص على أيدي تاجر بكرداسة.. و"خلافات مالية" كلمة السر



بدأت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل أحد الأشخاص على أيدي تاجر بمنطقة كرداسة، نتيجة للاعتداء عليه خلال مشاجرة، بسبب خلافات مالية سابقة، فيما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع تاجر.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن خلافات مالية تسببت في نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط القاتل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

