مصر | حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب شنقا بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب شنقا بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الكلية، بحفظ التحقيقات فى واقعة انتحار حداد شنقا بسبب مروره بضائقة مالية، بعد التأكد من عدم وجود شبه شبه جنائية.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتسليم الجثة لذويه.

وتبين مناظرة النيابة للجثة انهاب لشاب ثلاثينى العمر وبالفحص تبين عدم وجود طعنات أو جروح بالجسم وارتدائه ملابسه كاملة.

وتلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا، من والد المدعو ياسر. إ. ص 30 سنة حداد، ومقيم بالعزبة البحرية، يفيد بانتحار نجله.

وبالانتقال والفحص، تبين انتحار الضحية بسبب تراكم الديون عليه وعجدزه عن تسديدها، لانه كان يمر بأزمة مالية، مما أدى إلى أقدامه على الانتحار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

ووقعت الكثير من حالات الانتحار فى الأونة الأخيرة مثل انتحار شاب في محطة مترو جامعة القاهرة منذ أيام قليلة.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه في تمام الساعة 10:10 صباحا وأثناء دخول قطار رقم 160 رصيف محطة جامعة القاهرة باتجاه شبرا الخيمة بالخط الثاني، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقي بنفسه أمام القطار ولم يتمكن القائد من تفاديه مما أدى إلى دهسه.

وانتقلت فرق الطوارئ بالمحطة إلى مكان الحادث وتم رفع الجثة من على السكة بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة، مضيفا أنه تم تسيير حركة القطار بتأخير 10 دقائق فقط.

وأكد البيان، أنه جرى تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

وأعلنت الشركة في بيانها أن حركة القطارات تعمل بانتظام وبشكل طبيعي بخطوط المترو.