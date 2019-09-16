مصر | مجازاة ٧ موظفين بجهاز تنظيم مياه الشرب لارتكاب مخالفات مالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجازاة ٧ موظفين بجهاز تنظيم مياه الشرب لارتكاب مخالفات مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا التابعة لمجلس الدولة، اليوم، أمين مخزن بجهاز تنظيم مياه الشرب، وكاتب شطب بإدارة المخازن، وسائقين، فنى صيانة ومدير الشئون الإدارية سابقًا وحاليا مدير إدارة حماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب، بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم، كما غرمت المحكمة مدير عام الأمانة بالجهاز سابقًا بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي، وذلك لخروجهم على مقتضي الأمانة الوظيفية ومخالفة القواعد المالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

بداية الواقعة بورود بلاغ من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بشأن ما أسفر عنه فحص لجنة جرد قطع غيار السيارات الموردة بمعرفة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى انتهت الي وجود مخالفات بشأن ما تم صرفه من قطع غيار لعدد ٥ سيارات مسلمة من الوكالة الأمريكية، وذلك بعدم الالتزام بمعاير قطع الغيار والتعديل والكشط والإضافة للكميات المطلوب صرفها، وتكرار صرف ذات الأصناف لذات السيارات وفق بلاغ ومذكرة رئيس اللجنة.

وثبت قيام المحال الاول بالتوقيع على أذون الصرف بتواريخ مختلفة في شهر يوليو عام ٢٠١٤، لصرف قطع غيار السيارات لسيارة المعونة الأمريكية على الرغم من عدم صرف تلك القطع في هذه التواريخ وصرفها بشكل مجمع وعاونه باقي المحالين في ذلك كل على حسب مكانته الوظيفية، مما أدي الي ارتكاب مخالفات مالية ووظيفية تستوجب عقابهم عليها.

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والجدير بالذكر ان تم تأسيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها...حق الادارة.

شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتنقية وتحلية وإنتاج وتوزيع وإدارة قطاع مياه الشرب والمعالجة والتخلص الآمن للصرف الصحي وتتبع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتكون ضمن ديوان عام المرافق بالوزارة ويتبعه الآتي:

1. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات.

2. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي (لتنفيذ هذه المشروعات بمحافظات الاقاليم) والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية.

3. جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.