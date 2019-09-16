أخبار مصر | محمد عمارة أمينا للتسويق السياسي بحزب الحرية المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة أمينا للتسويق السياسي بحزب الحرية المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استحدث حزب الحرية المصري برئاسة النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب والنائب أحمد مهنا الأمين العام للحزب أمانة للتسويق السياسي، وضمها للهيكل التنظيمي والهيئة العليا، وتم اختيار الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، أمينًا للتسويق السياسي بالحزب.

وبحسب البيان الذي صدر، جاء ذلك ضمن خطوة من الخطوات الديناميكية للحزب للإدارة بشكل علمي يواكب الأداء الحزبي المتطور في العالم وخطط الحزب للفترة المقبلة.

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وأكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، وأمين التسويق السياسي بالحزب، على أهمية التسويق السياسي خاصة وأنها تزداد يوما بعد يوما ولا قوام لحياة حزبية سياسية صحيحة إلا بوجود علم التسويق السياسي وتنفيذ ٱلياته الصحيحة لنمو الأداء الحزبي ودعم الدولة المصرية في الرؤى الصحيحة نحو مستقبل أفضل والوصول لدرجة الاشباع لدى المواطن المصري الذي نعمل جميعا في شرف خدمته.

ومن جهة أخرى، قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، إن الموتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة تأتي تأكيدًا على الرغبة الشديدة للقيادة المصرية علي استمرار التواصل مع الشباب والرغبة في الإستماع لهم ولافكارهم بصورة دورية وتعريفهم دائمًا بما يواجه الدولة من تحديات واطلاع الشباب علي مجريات الأحداث داخل الدولة المصرية.

وأضاف مهنى، أن هذه المؤتمرات تفتح المجال ليكون الشباب على تواصل دائم وملم بكافة ما يحدث من عمليات بناء وتنمية ويدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه الوطن في هذا الوقت، مُؤكدًا أن الجلسات الحوارية التي سيتم النقاش فيها داخل المؤتمر يحملان ملفات في أهمية الخطورة وتعد هي الملفات الأقوى على الدولة المصرية وهما مكافحة الإرهاب وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن هذين الملفين يحتاجان بالفعل لرؤية حقيقية لمواجهة الخطر الناتج عنهم.