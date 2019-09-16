أخبار مصر | شاهد.. استعدادات حي شرق مدينة نصر لفصل الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. استعدادات حي شرق مدينة نصر لفصل الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن فصل الشتاء، لذلك شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بإعطاء تعليمات لمديري أفرع الصرف الصحي، بأخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

وبدوره قام رئيس حي شرق مدينة نصر اللواء مجدي الوصيف، بتوجيه مدير فرع الصرف الصحي لحي شرق ومشرفي المناطق، بالمتابعة المستمرة لبالوعات المنطقة تحسبًا لحدوث أمطار في أي وقت.

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بعمل الآتي:-

- تطهير وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي في نطاق حي شرق مدينة نصر استعدادا لمواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار.

- التأكيد على مرفق الصرف الصحي ومشرفي المناطق من الحي بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أي مشاكل صرف صحي.

- التعامل الفوري حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات واستكمال تطهير بالوعات الأمطار في جميع مناطق حي شرق مدينة نصر.

كما تعمل الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لجميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين، وحرصا علي استعادة المظهر الحضاري اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر.

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كما قاد اللواء مجدي الوصيف، فريق عمل من إدارات الحي للبدء في تطوير جميع مناطق الحي طبقا لخطة التطوير لإعادة المظهر الحضاري لشرق المدينة.

وبالتعاون مع رئيس فرع هيئة النظافة بشرق مدينة نصر، ومديرة إدارة الحدائق ومديرة إدارة الإنارة والطرق، ومدير إدارة المتابعة ومشرفي المناطق لاستكمال أعمال التطوير طبقا للخطة الموضوعة تم كالآتي:-

- استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة صقر قريش بالحي العاشر، حيث تم عمل إحلال وتجديد وصيانة لأعمدة الإنارة ودهانها وتركيب البلدورات للرصيف، وزراعة الشتلات ووضع النجيلة.

- إصلاح بالولاعة في ٥٣ عمارات الفتح حي السفارات، وتم إصلاح كابلات وعمل نزلات للأعمدة حول مدرسة صدقى سليمان المنطقة العاشرة وتمت انارة أعمدة الانارة.

- إعادة الشيء لأصله بأرصفه زهراء مدينة نصر وتركيب بلاط انترلوك.

- زراعة الأشجار تطوير المنطقة خلف هيئة الاستثمار.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لأحداث خطة تطوير شاملة لجميع مناطق الحي، وخروج المنطقة بشكل حضاري.