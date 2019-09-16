أخبار مصر | رئيس "المصريين": مصر والكويت قلب عربي واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": مصر والكويت قلب عربي واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مؤكدا أنه يُعبر عن الأخوة ودليل على العلاقات الطيبة بين البلدين، ويعتبر من اللقاءات المثمرة والتي تحمل عدة مباحثات على الساحة العربية، مشيرا إلى أن مرزوق الغانم، شخص قومي عربي، يحمل الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويضعها على رأس أولوياته.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما على المستوى البرلماني، إذ أكد السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المصرية - الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر والكويت قلب عربي واحد، والعلاقات المصرية الكويتية تاريخية ووطيدة، وممتدة منذ الأزل، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين القيادات السياسية فيما يتعلق بكافة الملفات السياسية والاقتصادية.

Advertisements

واوضح أن مصر تجمعها علاقة وطيدة وأواصر عربية شقيقة مع دولة الكويت، التي وقفت بشعبها بجانب مصر في كثير من الأحداث والمشاهد العربية، التي تؤكد مدى عمق العلاقات المصرية الكويتية، على مستوى مختلف المجالات، السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والثقافية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، موجهًا الشكر لسموه وللشعب الكويتي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت.

كما أشاد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.