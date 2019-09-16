أخبار مصر | بـ4500 جنيه وسكن.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ4500 جنيه وسكن.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات لإعادة تدوير البلاستيك، بقويسنا محافظة المنوفية، براتب يصل إلى 4500 جنيه شهريًا.

وتتضمن الوظائف المطلوبة، 2 مراقبين جودة، وألا يتعدى سنهم عن الـ50 عام، براتب 3000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى 10 عمال خط إنتاج براتب 2250 جنيه.

كما تطلب الشركة 8 عمال فني صيانة "ميكانيكا - كهرباء"، براتب 3000 جنيه، وعدد 2 عمال فني تغريز بولي إيثيلين، وذلك براتب يصل إلى 4000 جنيه، ولا بد أن يكون حاصلين على مؤهل متوسط صناعي.

وتوفر الشركة فرص عمل لـ4 عمال خدمات براتب 2250 جنيه، بالإضافة إلى 9 عمال مخازن بـ2500 جنيه.

ومن الشروط العاملة للشركة العمل من برج العرب بالإسكندرية، وأن لا يزيد السن عن 40 عام، وراتب يصل لـ4500 جنيه.

ومن المزايا التي توفرها الشركة كالآتي، تأمين اجتماعي، وطبي، مكافآت وحوافز إنتاجية، وتوفير سكن لبعض المغتربين، ويتم تحديد الراتب النهائي وقت المقابلة وعلى حسب سنوات الخبرة.

وتطلب 10 مساعدين فني تبريد وتكييف حتى سن 25 عام، براتب 2500جنيه، وأن يكون حاصلين على مؤهل متوسط، للتواصل مع مدير الموارد البشرية الأستاذ مجدي سيد أحمد 01111155321.

ومن ناحية أخرى، وفرت القوى العاملة من خلال نشرتها القومية للتشغيل، 125 فرصة عمل بإحدى الشركات بمنطقة العاشر من رمضان، براتب يصل لـ3500 جنيه.

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وتطلب الشركة، 80 عامل إنتاج، 10 عمال مخزن و20 عاملة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، بالإضافة إلى 10 عمال نظافة، براتب 2000 جنيه.

كما تضمن الوظائف المطلوبة، عدد 5 محاسبين حاصلين على بكالوريوس تجارة، بشرط أن لا يتعدى سنهم الـ27 عام، براتب 3500 جنيه.

وتوفر الشركة وسيلة مواصلات ومن الشروط للتقدم للوظائف لا يتعدى سن المتقدم 35 عاما.

وفي ذات الإطار، توفر الوزارة العديد من فرص العمل بإحدى الشركات لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية براتب يصل لـ15 ألف جنيه.

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي: خمس موظفين إداريين حاصلين على مؤهلات عالية، سنهم لا يتعدى الـ40 عاما، لديهم خبرة 3 سنوات، بشرط أن يكونوا حاصلين على رخصة قيادة.

بالإضافة إلى 5 محاسبين حاصلين على دبلوم تجارة من الجنسين سواء ذكور أو إناث، بشرط أن لا تقل الخبرة عن عامين براتب 2000 جنيه.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة تأمين صحي واجتماعي بجانب توفير مواصلات لجميع العاملين.

وتطلب مدير صيانة هندسية حاصل على هندسة ميكانيكا، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 15 ألف جنيه، للتواصل مع المدير المسئول 01221255525.

