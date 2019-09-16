أخبار مصر | حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي بولاق الدكرور، والأجهزة التنفيذية بالحي، حملة لإزالة التعديات والمخلفات على أراضي الإصلاح الزراعي، بشارع العمدة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية.

كما شنت أجهزة الحي حملة غلق على المحلات، حيث تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع للمحلات المخالفة داخل نطاق الحي، كما تم القيام بأعمال رفع كفاءة الصرف الصحي.

وقامت بتسليك وشفط طفح صرف صحي بشارع ناهيا، وشارع مسجد السلام من شارع الجمهورية بشارع الريحانى، وتم إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمدرسة 6 أكتوبر، وتعلية وتركيب غطاء بلاعة لغرفة صرف صحي بشارع 6 أكتوبر.

ومن ناحية أخرى، قام حي العمرانية برئاسة محمد نور، باستكمال أعمال رفع مخلفات وتجريد ونظافه وتركيب بالدورات وانترلوك وزراعة أشجار ودهان بلدورات ونيوجرسي بنزله المريوطيه، بالتنسيق مع هيئة النظافه والتجميل بحي العمرانيه.

كما تم استكمال أعمال حفر وتركيب كابلات الكهرباء، قبل البدء بالرصف في شارع المريوطيه، تمهيدًا، وذلك بمتابعه من طه عبد الصادق نائب رئيس الحي.

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وفي ذات الإطار، شن حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والسيارات المهملة بشوارع سليمان جوهر والمحلوى والتحرير، كما تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، بناء على توجيهات محافظ الجيزة.

وفى سياق أخر تم تنظيم قافلة بيطرية من جامعة حلوان والسادات بقرية القبابات أطفيح، كما تم تنظيم قافلة طبية من وزارة الصحة بقرية كفر الواصلين أطفيح بها جميع التخصصات تحت إشراف محمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح.

وفي هذا الإطار، قامت مباحث التموين بمحافظة الجيزة بحملة مكبرة على الأسواق، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد بتشديد الرقابة على الأسواق.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر بدون تراخيص، حيث بلغت إجمالي المضبوطات 17 طن سكر تمويني مدعم من الدولة.

وتم ضبط صاحب محل بقاله تموينية، وبلغ حجم المضبوطات عدد 596 كجم "ارز – سكر – زيت" مدعم، بالإضافة إلى مكينة صرفة المقررات التموينية، وتم اتخاذ اللازم وعمل محضر رقم 168272019 جنح قسم شرطه الطالبيه.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأكياس الفارغة جاهزة للتعبئة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 20191773 جنح قسم الطالبية.