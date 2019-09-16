شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: راتب الزوج ليس سرًا حربيًا.. «لازم الزوجة تعرفه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ما ذكره الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي أفتى بأنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه، موضحة أنها ضد هذه الفتوى قلبًا وقالبًا.

وأضافت «نصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه لا يجب على الزوج إخفاء مفردات راتبه عن زوجته، حيث هي شريكته في الحياة، وهي المكلفة بإعداد تكاليف البيت وما يتطلبه ذلك من معرفتها براتبه.

وتابعت :«لما تعرف مرتب زوجها تقدر تتعامل بحكمة وتصرف في تكاليف الحياة اليومية، هل مرتب الزوج سر حربي، من حق الزوجة تعرف حتى ترتب أوضاع بيتها، وأنا مندهشة من حقيقة الفتوى لأن راتب الزوج ليس سرا من الأسرار».