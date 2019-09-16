شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: فقد «الإخوان» أعصابهم وراء اتجاههم للسب على السوشيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت الشريان التاجي الخاص بها، والذي يتمثل في تأييد الشعوب لها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأضاف «نوح» أن الإخوان فقدوا الظهير الشعبي لهم إلى الأبد، موضحًا أنهم يحاولون بعث القضية من جديد لكن دون جدوى، قائلًا: «دلوقتي الإخوان بيحاولوا ينقذوا نفسهم قدر الإمكان»، وذلك في محاولة لإعادة التنظيم من جديد.

وعن محاولات جماعة الإخوان في بث سمومها بالفضاء الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح نوح أن المؤشرات ليست في صالحهم خلال تلك المحاولات، متابعًا: «هما أصبحوا مشهورين بالسب لأنهم فقدوا أعصابهم».