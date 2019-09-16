تأهيل 1500 كادر بالجهاز الإدارى للحصول على ماجستير إدارة الأعمال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التخطيط الندوة التعريفية لطلاب الدفعة الثامنة من برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، الذى يُنفذ بالتعاون بين الوزارة وفرع المدرسة العليا للعلوم الإدارية التطبيقية (أسلسكا) بمصر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة توجه اهتماما خاصا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجها بأن تغطى هذه البرامج كل الوزارات والمحافظات فى إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التى تلبى متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والأقاليم.

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وأشارت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إلى الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة والتى وضعتها الحكومة، مؤكدة أن البرامج التدريبية لبناء وتنمية القدرات جاءت كمحور رئيس فى خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى إلى جانب المحاور الأخرى.

وأوضحت أن برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية يأتى تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا، كل فى مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط وجامعة أسلسكا مصر لتأهيل 1500 كادر للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الحكومية.

وأكدت أنه برنامج متكامل يهدف إلى العمل على تحول كامل فى الشخصية عن طريق برامج تدريبية ومهارات شخصية، مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها.