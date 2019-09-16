الخليج 365: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها حوار مع الكاتبة البريطانية ليندا هيرد، أكدت فيه أن الإعلام الغربى يعمل ضد مصر.

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