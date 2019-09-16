شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: النظافة مشكلة أزلية ونجتمع بشكل دائم لحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مشكلة النظافة فى العاصمة مشكلة أزلية، وهو ما يجعل المحافظة تعقد اجتماعات كثيرة مع مسئولى وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية لحلها، من أجل إرضاء المواطن.

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وأضاف محافظ القاهرة، خلال الاجتماع التنفيذى المنعقد بديوان عام المحافظة أن مجلس الوزراء يتواصل مع المحافظة بشكل دائم عن مشكلة النظافة والاتفاق مع الأحياء للتوجيه بحلها، مشددا على رؤساء الأحياء بأهمية التنسيق مع هيئة نظافة القاهرة لحل المشاكل.

حضر الاجتماع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات وجميع قيادات المحافظة.