شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تعلن عن تفاصيل فعاليات «سماع الدولى» للإنشاد والموسيقى الروحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان انتصار عبدالفتاح، مؤسس مهرجان «سماع» الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، أن 24 دولة ستشارك فى الدورة الـ 12 من المهرجان هذا العام، والذى سيقام خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجارى، تحت شعار «وطن بلا حدود».

Advertisements

وقال «عبدالفتاح»، خلال مؤتمر صحفى، إن المهرجان سيقام على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين بمشاركة أكثر من ٢٠ دولة، وتحل إفريقيا ضيف شرف المهرجان بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى هذا العام.

وأضافرئيس ومؤسس المهرجان أن الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق هو شخصية المهرجان هذا العام الذى دعم مشروع فرقة رسالة سلام، التى بدأت بفرقة ومدرسة سماع التى تجمع بين التراث الإسلامى والتراث القبطى عام 2007 بقبة الغورى، بهدف التأكيد على تفرد الشخصية المصرية، والتى أرسلها كسفير لدول العالم المختلفة، ثم تدشينه وإقامة مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية الذى أصبحت له مكانة دولية، وصولا لحلم ملتقى الأديان بسانت كاترين ومجمع الأديان بالقاهرة.

وتابع: إننا سننتقل فى «قافلة سلام» بمهرجان سماع وملتقى الأديان إلى بلدان أوروبية وعربية لنؤكد أن مصر تستطيع أن تقيم حوارًا للثقافات لتؤكد جوهر الأديان والمحبة والسلام والتواصل الإنسانى مع الشعوب، مضيفا أنه ستقام احتفالية «ملتقى الأديان» فى دورته الخامسة بمجمع الأديان بمصر القديمة يوم 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان «هنا نصلى معا» والذى أقيمت دوراته الثلاث السابقة بسانت كاترين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجمع الأديان بالقاهرة من العام الماضى، متمنيًا انتصار إقامة قداس صوفى يضم 1000 مرنم ومنشد، حيث تتناغم الأصوات وتتوحد لتؤكد لحظة التواصل الإنسانى وعمق مفهوم الأديان.