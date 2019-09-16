شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بفصول التعليم والتدريب المزدوج بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تمت الموافقة تخفيض درجات الحد الأدني للقبول في فصول التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2019/ 2020م وذلك بناء على المقترح المقدم بشأن درجات الحد الأدنى قبول الطلاب بالفصول الملحقة على مدارس التعليم الفني «صناعي، تجاري» وبناء على عدد الطلاب والكثافة بتلك المدارس، ورغبة لأولياء الأمور بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب، فضلاً عن الطلبات المقدمة من الوحدة الإقليمية لجمعية المستثمرين بأسيوط والوحدة الإقليمية لجمعية مستثمري أسيوط المنوطة بتنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج بالفصول الملحقة على مدارس التعليم الفني المزدوج ووجود فرص تدريبية حقيقية جيدة ذات جودة للطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في بيان، الاثنين، أنه تقرر النزول بمجموع طلاب ليكون قبول الالتحاق بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية بمجموع 178 درجة، ومدرسة التجارة الثانوية بنات بأسيوط بمجموع 155 درجة، وكل من (مدرسة بدر الثانوية الصناعية، ومدرسة منفلوط الثانوية الصناعية، ومدرسة أبنوب الثانوية الصناعية، ومدرسة أسيوط الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الـ3 سنوات) بمجموع 170 درجة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم الفني وأعضاء الأمانة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، حيث تم رفع الأمر للمحافظ وكان القرار بعد الدراسة بالنزول لهذا المجموع لكل مدرسة.