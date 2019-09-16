شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من محميات البحر الأحمر تعاين موقع شحوط يخت سياحي في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرّر مسؤولو محميات البحر الأحمر تشكيل لجنة من عدد من باحثي البيئة البحرية لمعاينة موقع شحوط يخت سياحي بسفاجا، والذي تعرض لحادث شحوط بالشعاب المرجانية أثناء قيامه برحلة بحرية للغطس. كما تم تكليف اللجنة بتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالشعاب المرجانية، واتخاذ الإجرءات القانونية في الواقعة وبيان وجود أضرار بالبيئة البحرية. كانت القوات البحرية قد تمكنت من إنقاذ اليخت قبل تعرضه للغرق بعد شحوطه بالشعاب المرجانية، حيث كان يحمل على متنه 38 فردًا، منهم 26 سائحًا، بالإضافة إلى طاقمه المكون من 12 فردًا، حيث تم إخلاءهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحريّة.

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