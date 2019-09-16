شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة «دبى للصحافة»: مصر ساهمت فى تطوير الصحافة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد نادى دبى للصحافة، برئاسة منى المرى، لقاءً إعلاميًا، أمس، فى مقر نقابة الصحفيين، وذلك بحضور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بالإضافة لمدير النادى ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية الخاصة والحزبية.

وقالت المرى إن «زيارتنا جاءت لتوطيد العلاقات المصرية- الإماراتية.. وأنتم فى مصر ساهمتم فى رفعة الشأن الصحفى لدينا، وسنة 2020 تحتفل دبى بكونها عاصمة للصحافة العربية، والزيارة هدفها سماع كل وجهات النظر أو المبادرات لتطوير الصحافة العربية، إذ إن هناك خطة تطوير شاملة لجائزة دبى للصحافة وتشمل كل فنونها وليس المكتوبة فقط، و«نحاول قدر الإمكان الاستفادة من كافة التجارب والارتقاء بإعلامنا وتطوير الإعلام الورقى».

وأضافت المرى: «جائزة دبى لها مجلس مستقل برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ونسعى لاستقلالية المجلس»، مؤكدة أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبى يقدر الصحافة واختار مجلسا مستقلا قادرا على تقييم جائزتها.

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من جانبه أشار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلى أن الصحفيين المصريين شاركوا فى جائزة دبى للصحافة سواء بموضوعات أو بالتحكيم منذ ٢٠ عاماً.

وطالب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إلى الاهتمام ببرامج التدريب، لأن ضعف المستوى الصحفى هو السبب الرئيسى وراء تراجع المهنة.

وأكد عبدالحكيم الأسوانى، مدير تحرير صحيفة «المصرى اليوم»، عمق العلاقات بين مصر والإمارات، مؤكداً أن نقابة الصحفيين تمتلك أكبر مركز تدريب فى الوطن العربى بتمويل من حاكم الشارقة، داعيا لضرورة التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات العربية العاملة فى مجال الصحافة لمواجهة التحديات والعمل على تطوير رسالة الإعلام العربى وتطوير قدرات المهنة.

ودعا محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة، لضرورة اهتمام الصحافة العربية بملف الحريات باعتباره الأهم حالياً، فيما قال أيمن عبدالمجيد، عضو المجلس، إنه من الضرورى تنمية الإعلام من أجل تنمية المجتمع، لأن متغيرات الصحافة وإعداد الصحفى وتثقيفه أمر مهم، متسائلاً: «هل دور الإعلام بناء الرأى العام أم إشباع رغبات الرأى العام؟ لأن ما تقوم عليه الصحافة الشير والترافيك بشكل أهم من الموضوعية»، مشددا على أن الإعلام العربى يسقط فى فخاخ المصطلح.