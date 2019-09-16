شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق: «جهات معادية تستخدم أسلوب عبيط القرية لتدمير مؤسسات مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، حول حروب الجيل الرابع، التي تستهدف مصر بالشائعات.

وقال النمنم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الشائعات تنتشر عبر الحسابات المزيفة، التي توجهها ميليشيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»، مشيرا إلى أن حدوث الحروب بشكلها النظامي التقليدي أصبح صعبا.

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وتابع: «الشائعات تستهدف كسر الهيبة والمصداقية»، معلقا: «أعداء مصر التقليديين معروفون منذ بداية العصر الحديث، وتركيا العثمانية وبريطانيا العظمى قامتا بالتصدي للجيش المصري في عهد محمد علي وطرداه من الشام».

وأردف: «تتغير الأسماء ويستمر الأعداء رغم مرور السنوات»، مضيفا: «قديما كانت هناك شخصية تسمى عبيط القرية في الريف، حيث كان يلجأ إليه البعض لتوجيه السباب للشخصيات الكبرى بهدف كسر الهيبة، والآن يتم استخدام أسلوب عبيط القرية من قبل بعض الجهات لتدمير مؤسسات الدولة».

وأشار إلى أن القنوات الأجنبية المعادية كانت تروج شائعات حول عوائد شهادات استثمار قناة السويس.